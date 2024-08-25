25 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Медведев: Дурову надо понять, что Отечество, как и времена, не выбирают

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на задержание во Франции Павла Дурова. По мнению политика, уехав из России, где у него якобы было больше всего проблем, Дуров просчитался.

В своем telegram-канале Медведев напсиал, что когда-то давно спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. В ответ основатель Telegram сказал, что "это его принципиальная позиция". Медведев отреагировал на это словами о том, что "тогда будут серьёзные проблемы в любой стране".

"Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают", - написал Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Павел Дуров, арест


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Развитие сюжета:

Ранее 25.08.2024 13:00 Мск Франция не хочет сотрудничать с Россией по теме Дурова

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Ранее 25.08.2024 10:17 Мск Политолог: что не так с французами, арестовавшими Дурова?
Ранее 25.08.2024 09:05 Мск Во Франции арестован Павел Дуров

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