Медведев: Дурову надо понять, что Отечество, как и времена, не выбирают

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на задержание во Франции Павла Дурова. По мнению политика, уехав из России, где у него якобы было больше всего проблем, Дуров просчитался.

В своем telegram-канале Медведев напсиал, что когда-то давно спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. В ответ основатель Telegram сказал, что "это его принципиальная позиция". Медведев отреагировал на это словами о том, что "тогда будут серьёзные проблемы в любой стране".

"Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают", - написал Медведев.