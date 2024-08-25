25 Августа 2024
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве силовики готовятся штурмовать квартиру, из которой выпали женщина и ребенок

В Москве под окнами жилого дома на улице Красноказарменная нашли тела женщины и маленького ребенка. Возбуждено уголовное дело.

На место происшествия прибыл заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев, пишет прокуратура Москвы. На месте происшествия работают следователи СК, сообщает Главное следственное управление СКР по Москве.

Telegram-канал Baza приводит возможные подробности трагедии. По его версии, сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка. По словам источников, его зовут Александр и ему 39 лет.

В 9.00 из окна выпала двухлетняя девочка, вскоре оттуда же выпала и женщина. Что именно произошло, выясняется. Мужчина отказывается открывать дверь сотрудникам полиции. По словам очевидцев, мужчина совершенно голый и, судя по всему, в состоянии опьянения. Сейчас силовики готовятся к штурму жилища.

Теги: Москва, квартира, Красноказарменная


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Ранее 25.08.2024 11:31 Мск В Москве штурмом взята квартира, откуда выпали мать и ребенок

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