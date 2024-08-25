Политолог: что не так с французами, арестовавшими Дурова?

Тюменский политолог Александр Безделов высказался о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. По мнению эксперта, арест порождает определенную нравственно-правовую дилемму.

"Если Дуров виноват в том, что через Telegram общаются террористы и наркодилеры, то почему не арестовать создателей интернета вообще Тимоти Бернса-Ли или Винтона Серва? Или в целом производителей оружия из которого убивают преступники людей?", - пишет Безделов в своем telegram-канале.

Допустим, создатели интернета не управляют им сейчас, как Дуров Telegram, но ведь производители телефонов, с которых общаются террористы и прочие злодеи, могут управлять устройствами дистанционно.

"А айфоны вообще, как говорят, не может взломать и ФБР. И ничего, Тим Кук на свободе, и ни одна спецслужба планеты не собирается его арестовывать. И никогда не собиралась", - размышляет Безделов.

Одной из последних стран, с которой у Дурова возникли проблемы, была Бразилия. Там тоже все наркокартели и банды зарегистрировались в Telegram.

"Но правительство страны решило просто отключить мессенджер на уровне страны, а Дуров договорился. Так что, оказывается, можно проблемы с телегой решать. Что не так с французами?", - пишет Безделов.

Напомним, во Франции арестован основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Это случилось после того, как его частный самолет привез бизнесмена из Азербайджана. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству", указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился с девушкой и своим телохранителем. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции.