Объем соцподдержки астраханцев в этом году составляет более 11 млрд рублей

Как сообщил министр соцразвития и труда Астраханской области Дмитрий Заплавнов во время отраслевого совещания, прошедшего накануне в рамках рабочей поездки губернатора в Наримановский район, за последние пять лет общий объем средств на социальные выплаты из областного бюджета вырос в 2,4 раза.

Как доложил Дмитрий Заплавнов, один из приоритетов в сфере соцподдержки – помощь бойцам СВО и их семьям. Для этой категории действуют 59 финансовых и других мер поддержки. На эти выплаты направлено более 2 млрд рублей, а единоразовая региональная выплата за заключение контракта с Министерством обороны РФ увеличена до 1 млн рублей. Создано почти 6,5 тысяч социальных паспортов для семей бойцов.

Кроме того, помощь ветеранам СВО оказывается в трудоустройстве, реабилитации, оформлении выплат и документов, а также юридической и медицинской помощи.

Также участники совещания обсудили реализацию проекта «Социальный контракт», благодаря которому 10 тысяч астраханцев, в числе которых многодетные семьи и участников СВО, смогли улучшить качество жизни. По мнению Игоря Бабушкина, эта практика полезная, поэтому ее необходимо развивать.

Еще одно нововведение, действующее в Астраханской области около года, – система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Новый межведомственный подход помогает заботиться о человеке в домашней обстановке. Сейчас такую услугу в регионе получают 267 астраханцев.

«По инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина со следующего года работу начнут новые нацпроекты, в том числе «Семья». Реализация системы долговременного ухода должна стать одним из важных направлений. Необходимо проработать вопрос о распространении данного вида поддержки по всему региону», - резюмировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Также губернатор во время рабочей поездки в Наримановский район побывал в учреждениях соцподдержки и обслуживания жителей муниципального образования, которые с недавних пор расположились в новом здании. Здесь получают услуги более 47 тысяч наримановцев.