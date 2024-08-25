Mash: погиб "вор в законе" "Раджик Нижневартовский"

Telegram-канал Mash сообщил о гибели "вора в законе" Ражидина Михралиева ("Раджик Нижневартовский"). Его тело нашли в дачном посёлке Дружба Ленинского городского округа Подмосковья вечером 24 августа.

Говорят, что перед смертью он поссорился с местным криминалом. В день гибели Ражидин Михралиев развлекался с друзьями, потом внезапно вышел в другую комнату, откуда потом раздался выстрел.

Ражидин Михралиев родился 18 декабря 1970 г. в дагестанском городе Асакент. Входил в клан Аслана Усояна ("Деда Хасана").