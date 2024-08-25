25 Августа 2024
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Tucker Carlson&quot; / youtube.com/@TuckerCarlson

Во Франции арестован Павел Дуров

Во Франции арестован основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Это случилось после того, как его частный самолет привез бизнесмена из Азербайджана.

Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству", указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился с девушкой и своим телохранителем. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции.

Задержание Дурова может быть способом активизировать работу правоохранительных органов, продемонстрировать их действия и отпугнуть преступников, которые используют Telegram для своих целей. Также власти надеются, что это усилит давление на другие европейские страны для получения доступа к зашифрованной переписке в делах о терроризме, пишет РБК. Примерно в то время, когда стало известно о задержании Дурова, о событии высказался сенатор Андрей Клишас.

"Французы продолжают свою борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности"", - написал Клишас в своем telegram-канале.

Теги: Павел Дуров, Telegram, задержание, Франция


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Ранее 25.08.2024 10:48 Мск Медведев: Дурову надо понять, что Отечество, как и времена, не выбирают
Ранее 25.08.2024 10:17 Мск Политолог: что не так с французами, арестовавшими Дурова?

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