Во Франции арестован Павел Дуров

Во Франции арестован основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Это случилось после того, как его частный самолет привез бизнесмена из Азербайджана.

Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству", указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Уточняется, что в момент задержания он находился с девушкой и своим телохранителем. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции.

Задержание Дурова может быть способом активизировать работу правоохранительных органов, продемонстрировать их действия и отпугнуть преступников, которые используют Telegram для своих целей. Также власти надеются, что это усилит давление на другие европейские страны для получения доступа к зашифрованной переписке в делах о терроризме, пишет РБК. Примерно в то время, когда стало известно о задержании Дурова, о событии высказался сенатор Андрей Клишас.

"Французы продолжают свою борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности"", - написал Клишас в своем telegram-канале.