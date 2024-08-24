В курском поселке Коренево, атакуемом ВСУ, остаются около 50 человек

В атакуемом ВСУ курском поселке Коренево остаются около 50 местных жителей. Остальные уже эвакуированы, сообщила глава Кореневского района Марина Дегтярева.

"Мы каждый день посылаем машины в те или иные точки района, которые сейчас доступны для работы гражданских лиц", - сказала она РИА Новости. По словам Дегтяревой, люди категорически отказываются выезжать из-за того, что боятся оставить дома и хозяйство. Их регулярно навещают волонтеры, привозят гуманитарную помощь.

По информации МЧС РФ, за минувшие сутки из Курской области выехали более 3,2 тысячи человек. Ведется работа по поиску эвакуированных людей, с кем у родственников не было возможности установить связь. В ведомстве уточнили, что уже воссоединились более 270 семей.