Путин заслушал доклады о ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск на одном из командных пунктов Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства принял доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского. Высокопоставленные военные доложили президенту "о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению".

Кроме того, в режиме телефонной связи Путин заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял решение по ответу на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

12 августа президент России на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что "с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить". Глава государства сообщил, что будет дана оценка событий, происходящих в Курской и Белгородской областях, "противник получит достойный ответ". Путин назвал главной задачей Минобороны выбить противника с территории Курской области.