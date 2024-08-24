115 военных, захваченных в Курской области, вернули из украинского плена

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, взамен переданы 115 военных ВСУ. Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Все российские военнослужащие после обмена находятся в Белоруссии. Им предоставлена возможность связаться с родственниками. В Минобороны добавили, что все освобожденные военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными, захваченными в Курской области. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что коллега из Украины Дмитрий Лубинец посетил взятых в плен в Курской области российских военных.