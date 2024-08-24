БПЛА с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе

К пирсу яхт-клуба в Севастополе прибило беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, БПЛА, подавленный силами РЭБ, упал в акваторию по время одной из атак ВСУ.

Сейчас территория клуба оцеплена, люди эвакуированы. Специалисты решают: взрывать беспилотник на месте или транспортировать для уничтожения.

В начале августа над акваторией Севастополя была сбита противокорабельная ракета "Нептун" Вооруженных сил Украины. До этого часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу многоэтажки в городе.