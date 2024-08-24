Работников и осужденных ИК-19 допрашивают после захвата заложников

Следователи начали допрос осужденных и работников ИК-19 под Волгоградом после ЧП с захватом заложников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ведутся проверки на наличие у осужденных запрещенных предметов. Также устанавливается, как на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, ножи, ножницы, мобильные телефоны, компоненты для взрывного устройства.

Накануне глава Суровикинского района Волгоградской области Роман Слива в своем Telegram-канале заявил, что правоохранительные органы восстановили правопорядок в ИК-19 и выполняют необходимые следственные мероприятия.

Напомним, 23 августа четверо осужденных в ИК-19 в Волгоградской области захватили заложников из числа заключенных и сотрудников колонии. По официальным данным, погибли четверо сотрудников ФСИН. Все захватчики были ликвидированы во время штурма.