ЕС впервые обсудит вопрос отправки военных инструкторов на Украину

Главы МИД и обороны стран ЕС на следующей неделе впервые обсудят возможность отправки инструкторов на Украину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Welt am Sonntag.

По информации издания, окончательное решение должно быть принято до ноября.

В конце мая стало известно, что президент Франции Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Также в СМИ появилась информация, что французские военные уже находятся на Украине, занимаются обслуживанием и сопровождением военной техники и обучением украинских солдат. В Кремле заявляли, что у любых иностранных инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет иммунитета от ударов.