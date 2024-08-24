Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта в Курской области

Российские военнослужащие освободили от ВСУ еще один из населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения - подразделения 810-й бригады - взяли населенный пункт, дальше продолжают зачищать", - заявил он ТАСС. Название освобожденного населенного пункта Алаудинов не уточнил.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял решение по ответу на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

12 августа президент России на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что "с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить". Глава государства сообщил, что будет дана оценка событий, происходящих в Курской и Белгородской областях, "противник получит достойный ответ".