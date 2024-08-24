США могут скорректировать помощь ВСУ после атаки на Курскую область

Власти США обсуждают изменение содержания пакетов военной помощи Киеву после атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

По информации издания, американская администрация обсуждает, в частности, включение в пакеты помощи большего количества бронетехники и боеприпасов. При этом, как утверждает издание, Вашингтон "не уверен в общей наступательной стратегии Киева".

Ранее Пентагон и Белый дом заявляли, что не имеют понятия о целях атаки ВСУ на российскую территорию и пытаются прояснить этот вопрос с Киевом. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что США не участвовали ни в каком аспекте планирования или подготовки вторжения Украины в Курскую область России.