Ан-2 с музыкантами кавер-группы совершил жесткую посадку в Якутии

Самолет Ан-2 с музыкантами кавер-группы совершил вынужденную посадку в пяти километрах от поселка Солнечны Усть-Майского района Якутии. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, воздушное судно следовало из Усть-Мая в Якутск. На борту было три члена экипажа и восемь пассажиров — музыканты московской кавер-группы "Монако джем" (участники "Голоса"). Все были эвакуированы, пострадавших нет.

По предварительным данным, у самолета произошел отказ двигателя.

Baza пишет, что борт сел прямо на деревья. По данным телеграм-канала, музыканты прилетели выступать на корпоратив золотоискателей из старательской артели «Золото Ыныкчана». В Якутск их планируют доставить завтра, уже на лодке.

Ранее в Якутии, в аэропорту Мирного, у самолета Ан-24 во время посадки произошел разрыв пневматиков основных опор шасси. В самолете были четыре члена экипажа и 49 пассажиров, никто не пострадал.