Baza: При захвате колонии в Волгоградской области погибли четверо заключенных

Восемь заложников погибли во время захвата ИК-19 в Волгоградской области, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, преступники убили четырех заключенных. После штурма их нашли с пробитыми головами, со связанными руками за спиной. Также в ходе захвата были убиты трое сотрудников исправительной колонии. Еще один сотрудник ФСИН скончался позже в больнице от ран.

Во ФСИН сообщали только о четверых убитых сотрудниках колонии. О жертвах среди заключенных официальной информации не поступало. При этом в ведомстве уточняли, что четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Все захватчики были ликвидированы во время штурма.