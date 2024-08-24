В Астрахани состоялась матчевая встреча юниорских сборных России и Казахстана по борьбе «Кубок Каспия»

Накануне в Астрахани в спортивном комплексе «Звёздный» состоялась матчевая встреча юниорских сборных России и Республики Казахстан по борьбе «Кубок Каспия». Почетным гостем мероприятия стал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В состязаниях приняли участие атлеты в двух возрастных группах: до 21 года и до 24 лет.

В Астраханской области греко-римская борьба очень популярна: более ста борцов являются мастерами спорта, 8 – международного класса.

«Для нас большая честь принимать турнир, объединивший спортсменов России и Казахстана. Благодарю первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина, а также трёхкратного олимпийского чемпиона, Героя России Александра Карелина за помощь в организации соревнований», – сказал Игорь Бабушкин.

В преддверии «Кубка Каспия» в Астрахани прошли совместные тренировки с титулованными спортсменами – победителями Олимпийских игр: гандболистом Игорем Лавровым, борцами греко-римского стиля Муратом Кардановым, Александром Карелиным и чемпионом мира Степанон Маряняном.

Борцы и тренеры, которые приняли участие в матчевой встрече, получили ценный соревновательный опыт, а зрители увидели многообразие трактовок хрестоматийных приёмов и бросков.

Победу в матчевой встрече с общим счетом 9:2 одержала команда Российской Федерации, которая стала обладателем золотых медалей, серебряные медали получили спортсмены из Республики Казахстан.

Главный трофей – Кубок Каспия команде-победительнице вручил губернатор Астраханской области, председатель организационного комитета турнира Игорь Бабушкин.

Организация подобных мероприятий – одно из направлений деятельности Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сенатом Республики Казахстан.