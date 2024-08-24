Пожар с детонацией начался в Воронежской области после атаки БПЛА

В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась.

"Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений введен режим ЧС", - написал Гусев.

Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников, уточнил губернатор.

Гусев добавил, что пока детонация продолжается. Он призвал жителей района соблюдать меры безопасности и не публиковать фотографии и видеозаписи с места ЧС.

Всего за минувшую ночь силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено пять беспилотников.