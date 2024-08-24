Завершен первый этап реконструкции ливневой канализации в Астрахани

Ливневка протяженностью 1,3 км будет собирать дождевые воды по семи улицам: от пер. Туркменский до ул. Ген. Епишева. Она начнет функционировать осенью этого года. Ход реконструкции объекта накануне проинспектировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как сообщил зампред правительства Астраханской области, министр строительства и ЖКХ региона Михаил Богомолов, система ливневой канализации на ул. Харьковская предназначена для сбора, отведения и многоступенчатой очистки поверхностных сточных вод. Ее строительство стало возможным благодаря финансированию Фонда национального благосостояния РФ.

Также в порядок привели самотечные сети, насосную станцию, напорный трубопровод и построили локальные очистные сооружения.

«Этот объект – часть масштабного проекта по созданию современной ливневой системы. Всего в городе насчитывается девятнадцать таких водосборных бассейнов. Следующие в очереди на модернизацию – на площади Карла Маркса и на улице Бурова», – отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.