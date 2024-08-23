Верховный суд РФ предложил освободить от уголовной ответственности военнослужащих

Верховный суд внес в Госдуму законопроект об освобождении от уголовной ответственности обвиняемых, проходящих военную службу, сообщают РИА Новости.

Речь идет как о срочниках, так и о контрактниках. Инициативой также предусматривается освобождение от уголовной ответственности для мобилизованных, для проходящих службу в период военного положения или в военное время. Кроме того, предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, в отношении которых приговор был оглашен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Сейчас возможность освобождения от уголовной ответственности есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осужденных. В случае призыва или подписания контракта их дело приостанавливают. Если такой человек получит государственную награду, достигнет предельного возраста, покинет службу по состоянию здоровья или если боевые действия завершатся, то уголовное дело прекратят совсем.

В соответствии с законопроектом, суды смогут приостанавливать уголовные дела и по ходатайству командования воинской части освобождать подсудимых. Действие закона не распространяется на осужденных за педофилию, террористические и экстремистские преступления, а также по еще некоторым статьям.