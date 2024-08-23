23 Августа 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Пермскому краю

Спасатели завершили разбор завалов в Кизеле: спасен мужчина и два кота

Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле завершены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Разбор конструкций и поиск пострадавших продолжались более суток. За это время пожарными и спасателями из плена бетонных плит спасен мужчина и два кота. В первые минуты происшествия женщину и трех детей вывели из нижележащей квартиры.

В результате происшествия погибших нет, травмированный мужчина госпитализирован.

26 эвакуированных жильца находятся в пункте временного размещения и у родственников. На месте оказал помощь психолог МЧС России. Глава Кизела Андрей Родыгин выразил благодарность всем участникам ликвидации последствий ЧС.

На месте происшествия работали 102 человека и 37 единиц техники от РСЧС.

Предварительно, взрыв газа случился в 29-й квартире дома по ул. Ленина, 34, когда 61-летний хозяин и его племянник меняли газовую плиту. Якобы взрыв произошел из-за того, что племянник решил закурить. Одного мужчину спасли из-под обломков спасатели. Он был госпитализирован. Второй мужчина очнулся сам и ушел с места происшествия. Некоторое время велись его поиски, поскольку подозревали, что он может находиться под завалами. Позже его нашли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Доклад о ходе расследования будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: Кизел, взрыв газа, Ленина 34


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