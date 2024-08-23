В Госдуме призвали возбудить на немецких журналистов дело за незаконное пересечение границы

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал нарушение журналистами из ФРГ Государственной границы России. Комментарий опубликован в Telegram-канале комиссии, передает корреспондент Накануне.RU.

"На днях мы направили материалы в Генеральную прокуратуру РФ о признании нежелательной в России деятельности "Немецкой Волны" (Deuche Welle)*. А сегодня мы видим, как это немецкое СМИ в очередной раз грубо попирает российские законы, нарушив Государственную границу Российской Федерации и проникнув в Курскую область, где ведет провокационные съемки", - говорится в сообщении.

Пискарев отметил, что действия журналистов попадают под ст. 322 УК РФ и является еще одним аргументом для признания DW нежелательной организацией.

Василий Пискарев также сообщил, что комиссия предложит возбудить на журналистов уголовное дело и привлечь их к ответственности.



* признана иноагентом в РФ