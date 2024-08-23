Четверо сотрудников колонии погибли в результата захвата колонии в Волгоградской области

Федеральная служба исполнения наказаний официально прокомментировала захват захват заложников в исправительной колонии 19 в Волгоградской области. Как следует из информации, опубликованной на сайте ведомства, четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных.

Четверо сотрудников колонии получили ранения трое из них скончались. Еще четверо сотрудников колонии, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице.

Все четверо преступников были ликвидированы во время специальной операции по освобождению заложников. Пострадали четверо осужденных. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет.

"Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. ФСИН России окажет всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Комитет здравоохранения Волгоградской области по оказанию помощи пострадавшим от действий преступников в ИК-19 сообщил, что число пострадавших в результате ЧП и доставленных в медучреждение сотрудников УФСИН возросло до пяти. Спасти последнего доставленного пострадавшего не удалось. Четверым пострадавшим сотрудникам колонии продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Двое пациентов остаются в Суровикинской ЦРБ — местная команда медиков усилена дополнительными профильными специалистами. Двое доставлены в опорные медучреждения Волгограда: областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи № 25. В Суровикино на дежурстве остается второй борт санавиации с реаниматологом.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаро сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка.

Глава Суровикинского района Волгоградской области Роман Слива в своем Telegram-канале заявил, что правоохранительные органы восстановили правопорядок в ИК-19 и выполняют необходимые следственные мероприятия.

Жизни и здоровью жителей города Суровикино и Суровикинского района ничего не угрожает. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.