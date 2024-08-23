Путин отправил в Курскую область вице-премьера Хуснуллина

В Курскую область приехал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин – по поручению президента.

"Посетил пункты временного размещения, посмотрел, как идет работа по переселению граждан, по выплатам компенсаций. Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым обсудили, что еще надо сделать, чтобы поддержать людей и минимизировать потери. Составляем план по восстановлению поврежденных дорог, социальных объектов. Будем готовы оперативно все привести в порядок", - заявил вице-премьер.

Он добавил, что обсуждались не только "военные" вопросы, но и текущая ситуация с жилищным и дорожным строительством. Хуснуллин выразил надежду, что "несмотря ни на что, регион продолжит развиваться".

Ранее сообщалось, что в Курской области и других регионах есть возможность развернуть более 500 пунктов временного размещения. Власти не сообщают, как выглядят ПВР, являются ли они стационарными или мобильными.