В Италии найдено тело последнего пропавшего после ЧП на суперъяхте человека

В Италии спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести человека, находившегося на утонувшей суперъяхте.

Береговая охрана Италии сообщила, что 23 августа было найдено тело 18-летней дочери бизнесмена Ханны Линч, пишет "Ъ".

Напомним, 56-метровая парусная суперяхта Bayesian, на борту которой находились 22 человека, потерпела крушение у берегов Сицилии во время сильного шторма.

Судно, ходившее под британским флагом, стояло на якоре недалеко от берега в порту Портичелло, когда на этот участок акватории обрушился шторм с торнадо. Лодка затонула очень быстро, пишут СМИ. Хозяин виллы, где были установлены камеры, снявшие момент крушения, сообщил агентству ANSA, что это произошло "всего за 60 секунд".