ИК-19 в Суровикино, где захвачены заложники, находится далеко от жилых домов, - власти

ИК-19 в Волгоградской области, где несколько заключенных захватили заложников, находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино. Об этом сообщил глава Суровикинского района Роман Слива в своем Telegram-канале.

По его словам, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Правоохранители приняли все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта, добавил глава района.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что четверо пострадавших в результате захвата заложников сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.

По последним данным, в результате нападения заключенных погибли по меньшей мере два человека. Также в заложниках остаются сотрудники ФСИН и заключенные.