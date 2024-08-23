Борьба с тюремными джамаатами ограничилась бритьем ваххабитских бородок - Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказал претензии к ФСИН после второго за лета захвата заложников радикальными исламистами в исправительной колонии. Если в первый раз (в Ростовском СИЗО) речь шла о уже "состоявшихся" экстремистах, то сегодняшние захватчики из волгоградской колонии отбывают срок не по экстремистским статьям.

"Драматические события в ИК-19 показали, что борьба с тюремными джамаатами после захвата заложников в Ростовском СИЗО ограничилась лишь бритьём ваххабитских бородок. Урок, похоже, не выучен", - пишет Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Почему с учетом актуальности террористической угрозы и печального ростовского опыта, работа по профилактике экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН — не поставлена на должный уровень. Я уже неоднократно обращал внимание на проблему т.н. тюремных джамаатов. Сколько еще ЧП должно произойти, чтобы эта системная работа была начата?" – задается вопросом депутат.

По крайней мере четверо осужденных в ИК-19 в Волгоградской области сегодня захватили заложников из числа заключенных и сотрудников колонии. Известно о двух погибших и нескольких раненых.