Муфтий: Захватчиков из волгоградской колонии надо уничтожать, а не разговаривать с ними

Муфтий Волгоградской области Бата Кифак считает необходимым уничтожить исламистов, захвативших людей в ИК-19.

"Мы уже созвонились со всеми органами, если какая помощь нужна от нас, мы готовы. Но, честно говоря, с такими преступниками переговоров не должно быть – только уничтожать. Только так. И наказать, кто допустил вот эту халатность в таких колониях", - сказал Газете.Ru Кифак.

По последним данным, в результате нападения заключенных погибли по меньшей мере два человека, несколько ранены – в том числе начальник колонии. Также в заложниках остаются сотрудники ФСИН и заключенные. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что четверо пострадавших в результате захвата заложников сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.