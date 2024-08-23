Глава Екатеринбурга: для жителей Курской области собрано более 2 млн рублей

Власти Екатеринбурга собрали более 2 млн рублей для жителей Курской области. Об этом рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Орлов выразил благодарность всем сотрудникам администрации Екатеринбурга и подведомственных учреждений за то, что они откликнулись на его призыв по оказанию финансовой поддержки жителям Курской области.

"На сегодняшний день перечислено уже более 2 млн рублей. И сбор средств продолжается", - отметил градоначальник.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Орлов подписал распоряжение, по которому передал часть своей зарплаты на помощь жителям Курской области. Мэр также призвал других чиновников взять с него пример и удерживать любую на их усмотрение сумму с собственных зарплат.