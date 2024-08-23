В СПЧ предложили создать отдельные колонии для террористов и экстремистов

В Совете по правам человека при президенте России предлагают создать для террористов отдельные тюрьмы с усиленным контролем, поскольку такие заключенные представляют повышенную опасность для общества. В существующих условиях "их трудно контролировать", заявила член СПЧ Ева Меркачева.

Читайте также: Директор ФСИН доложил Путину о захвате заложников в волгоградской колонии

Так она прокомментировала захват заложников на территории ИК-19 в Волгоградской области.

"По моей информации, это могут быть радикалы, то есть люди, которые привлекались за преступления террористической и экстремисткой направленности. Мы сейчас видим, что с ними никто не работает и что они находятся в учреждении с ослабленным режимом. Мы говорили, что было бы правильно, если бы их всё-таки помещали в отдельное учреждение, где бы был усиленный контроль и хватало сотрудников, потому что эти люди представляют повышенную опасность", - цитирует Меркачеву радио "Говорит Москва".

Отметим, что, по имеющимся данным, ни один из предполагаемых захватчиков ИК-19 не был осужден по экстремистской статье – они сидят за покушение на сбыт наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью. Наблюдатели сделали вывод, что в радикальную исламистскую ячейку эта группа объединилась уже в колонии.

"У нас нет отдельных специализированных тюрем для людей, которые привлекаются по экстремистским и террористическим статьям. Я считаю, что это не совсем верно, потому что, если бы они появились, то они бы были с усиленным контролем и там хватало бы сотрудников. А сейчас их разбросали по всем учреждениям и контролировать сложно на фоне общей нехватки персонала", - добавила Меркачева.

Похожий захват заложников произошел 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Тогда из камеры №96 сбежали семь арестантов, в течение нескольких часов они удерживали в заложниках двух сотрудников учреждения. Трое из заключенных в конце прошлого года были осуждены на длительные сроки за подготовку взрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесии. Свой бунт они снимали на телефоны и вели прямую трансляцию через телеграм-каналы. В дальнейшем нападавшие были ликвидированы.