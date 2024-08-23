Директор ФСИН доложил Путину о захвате заложников в волгоградской колонии

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза сообщил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области.

По словам главы государства, он заслушает доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков по ситуации в колонии.

По последним данным, в результате нападения заключенных погибли по меньшей мере два человека, несколько ранены – в том числе начальник колонии. Также в заложниках остаются сотрудники ФСИН и заключенные. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что четверо пострадавших в результате захвата заложников сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.