23 Августа 2024
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Происшествия В России
Фото: Kremlin.ru

Директор ФСИН доложил Путину о захвате заложников в волгоградской колонии

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза сообщил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области.

По словам главы государства, он заслушает доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков по ситуации в колонии.

По последним данным, в результате нападения заключенных погибли по меньшей мере два человека, несколько ранены – в том числе начальник колонии. Также в заложниках остаются сотрудники ФСИН и заключенные. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что четверо пострадавших в результате захвата заложников сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.

Теги: путин, колония, волоградская область, захват заложников


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Развитие сюжета:

Ранее 23.08.2024 15:44 Мск Муфтий: Захватчиков из волгоградской колонии надо уничтожать, а не разговаривать с ними

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