23 Августа 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Дума ХМАО

Дума Югры раскрыла всех кандидатов в сенаторы

В думу Югры представлены кандидатуры в Совет Федерации от кандидатов на должность губернатора ХМАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

От Руслана Кухарука: зампред думы Югры Наталья Западнова, сенатор Эдуард Исаков, экс-губернатор Югры Наталья Комарова, обозначенная как "неработающий пенсионер".

От кандидата в губернаторы Алексей Савинцев предлагает в сенаторы помощника депутата думы Югры Артема Аминова, председателя контрольно-ревизионной комиссии окружного отделения партии КПРФ Игоря Костогрыза, сменного технолога центральной инженерно-технологической службы "Тарховское" Вадима Сулейманова

От кандидата в губернаторы Михаила Сердюка: индивидуальный предприниматель Наталья Остапенко, геофизик первой категории компании "ЛукойлИнжиниринг" Инна Абдурахманова, индивидуальный предприниматель Виктор Белькевич.

Решение о наделении полномочиями сенатора должно быть принято избранным губернатором не позднее, чем на следующий день после дня его вступления в должность.

Вопрос об избрании губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внесен в проект повестки дня 35 заседания окружной думы, которое состоится 8 сентября 2024 года.

Теги: саенатор, кандидат, губернатор, выборы, Михаил Сердюк, Руслан Кухарук, Алексей Савинцев


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