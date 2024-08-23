Дума Югры раскрыла всех кандидатов в сенаторы

В думу Югры представлены кандидатуры в Совет Федерации от кандидатов на должность губернатора ХМАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

От Руслана Кухарука: зампред думы Югры Наталья Западнова, сенатор Эдуард Исаков, экс-губернатор Югры Наталья Комарова, обозначенная как "неработающий пенсионер".

От кандидата в губернаторы Алексей Савинцев предлагает в сенаторы помощника депутата думы Югры Артема Аминова, председателя контрольно-ревизионной комиссии окружного отделения партии КПРФ Игоря Костогрыза, сменного технолога центральной инженерно-технологической службы "Тарховское" Вадима Сулейманова

От кандидата в губернаторы Михаила Сердюка: индивидуальный предприниматель Наталья Остапенко, геофизик первой категории компании "ЛукойлИнжиниринг" Инна Абдурахманова, индивидуальный предприниматель Виктор Белькевич.

Решение о наделении полномочиями сенатора должно быть принято избранным губернатором не позднее, чем на следующий день после дня его вступления в должность.

Вопрос об избрании губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внесен в проект повестки дня 35 заседания окружной думы, которое состоится 8 сентября 2024 года.