На Урале 10-летний ребенок погиб от падения бетонной плиты

На Среднем Урале на ребенка упала бетонная плита. В результате мальчик погиб.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня днем в Алапаевске. По предварительным данным, 10-летний мальчик в компании друзей через забор проник на огороженную территорию частного дома по улице Володарского, где находились строительные материалы.

Дети стали играть среди бетонных плит. В какой-то момент одна из них упала на ребенка. От полученных травм тот скончался на месте.

Как отметили в прокуратуре, семья, в которой воспитывался погибший, является многодетной. На учетах в органах профилактики она не состояла, характеризуется положительно.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.