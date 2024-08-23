Мэр Пролетарска опроверг самостоятельную эвакуацию горожан из-за пожара на нефтебазе

Эвакуация населения в Пролетарске Ростовской области, где на нефтебазе шестые сутки тушат возгорание после падения беспилотника ВСУ, не проводится. Об этом заявил глава администрации Пролетарска Максим Толпинский.

"Никакой эвакуации нет", - сказал он ТАСС. По данным Роспотребнадзора, превышения уровня вредных веществ в воздухе не фиксируется, добавил Толпинский. "Я сейчас нахожусь здесь, утром был в непосредственной близости на этом объекте, я спокойно дышу. <…> Никуда никто не бежит", - заявил глава администрации.

Пожар на нефтебазе начался утром 18 августа после атаки беспилотников. На данный момент возгорание локализовать не удалось. 20 августа сообщалось, что площадь пожара составляет уже 10 тыс. кв. метров, в ликвидации участвуют более 500 человек, задействованы четыре единицы авиации. По словам губернатора Василия Голубева, угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует. При этом, по данным СМИ, жители Пролетарска бросают свои дома и уезжают. 23 августа появилась информация, что ВСУ вновь атаковали нефтебазу.