23 Августа 2024
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Происшествия Волгоградская область
Фото:Накануне.RU

Захватчики ИК-19 отбывали сроки не по экстремистским статьям

В сети появилась информация о заключенных, захвативших заложников в волгоградской ИК-19.

Хотя в СМИ фигурируют данные о том, что захватчики могут быть членами исламистской ячейки (один из них, якобы, держал самодельный флаг запрещенной в РФ террористической организации ИГ), осуждены они были не по террористическим и экстремистским статьям.

Двое из захватчиков являются уроженцами Таджикистана – Назирчон Тошов (осужден за покушение на сбыт наркотиков) и Рустамчон Наврузи (осужден за покушение на сбыт наркотиков, именно он запечатлен с флагом террористов). Двое других родом из Узбекистана – Рамзидин Тошев (осужден за покушение на сбыт наркотиков) и Темур Хусинов (осужден за причинение тяжких телесных, повлекших смерть).

По последним данным, в результате нападения заключенных погибли по меньшей мере два человека, несколько ранены – в том числе начальство колонии. Также в заложниках остаются сотрудники ФСИН и заключенные.

Теги: захват, исламисты, терроризм


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Развитие сюжета:

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