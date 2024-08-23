Захватчики ИК-19 отбывали сроки не по экстремистским статьям

В сети появилась информация о заключенных, захвативших заложников в волгоградской ИК-19.

Хотя в СМИ фигурируют данные о том, что захватчики могут быть членами исламистской ячейки (один из них, якобы, держал самодельный флаг запрещенной в РФ террористической организации ИГ), осуждены они были не по террористическим и экстремистским статьям.

Двое из захватчиков являются уроженцами Таджикистана – Назирчон Тошов (осужден за покушение на сбыт наркотиков) и Рустамчон Наврузи (осужден за покушение на сбыт наркотиков, именно он запечатлен с флагом террористов). Двое других родом из Узбекистана – Рамзидин Тошев (осужден за покушение на сбыт наркотиков) и Темур Хусинов (осужден за причинение тяжких телесных, повлекших смерть).

По последним данным, в результате нападения заключенных погибли по меньшей мере два человека, несколько ранены – в том числе начальство колонии. Также в заложниках остаются сотрудники ФСИН и заключенные.