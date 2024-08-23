Госпитализированы четверо сотрудников колонии, где захватили заложников

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что четверо пострадавших в результате захвата заложников сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.

"В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия", - цитирует Бочарова официальный telegram-канал правительства области.

Угрозы гражданскому населению нет, уточнил политик.