МС-21 шокировал иркутян фигурой высшего пилотажа боевых самолетов

Жители Иркутской области были шокированы маневрами, которые в рамках подготовки к показательным пилотам устроил МС-21-300, который тестируют (и все никак не могут лицензировать и поставить в серию) на Иркутском авиазаводе.

В "Ростехе" пояснили, что на кадрах, снятых очевидцами, гражданский пассажирский самолет выполнил фигуру высшего пилотажа для боевых самолетов – ранверсман. Это поворот на "горке" – машина набирает высоту с постоянным углом наклона и меняет направление полета без потери высоты. Маневр применяется боевыми самолетами при атаке или контратаке.

"Такие возможности МС-21 обеспечиваются надежностью конструкции, совершенной аэродинамикой и самой современной системой управления. Безусловно, для повышения тяговооруженности самолет не имел на борту какого-либо груза и был заправлен топливом не полностью", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Ростеха".

Ожидается, что отечественный самолет МС-21, который должен конкурировать с Boeing 737 и Airbus A320, начнут серийно производить в 2025 году.