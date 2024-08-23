В Югре суд избрал меру пресечения начальнику управления транспорта

В Югре суд избрал меру пресечения начальнику управления департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры Ольге Власовой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 16 суток, то есть до 8 октября 2024 года.

Власову обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось также о задержании замдиректора департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрея Середнева.

Напомним, чиновников подозревают в мошенничестве и превышении полномочий при закупке 165 автобусов для Нижневартовска. Они были приобретены по завышенным ценам, ущерб составил, по предварительным данным, около 800 млн руб.