Замначальника ИК-19, где захватили заложников, в апреле был осужден за взятки

В апреле 2024 года за взятки и превышение полномочий к семи годам лишения свободы был приговорен бывший замначальника ИК-19 Волгоградской области Григорий Беликов, сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня". В этой колонии сегодня заключенные, предположительно, из числа исламистов захватили заложников, в том числе руководство колонии. По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько находятся в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями.

Ряд Telegram-каналов сообщил, что заключенные могли достать ножи, с которыми они напали на охрану, прямо на территории колонии.

По делу Беликова следствие сообщало, что в июне и ноябре 2019 года он получил через посредника 320 тысяч рублей от четырёх осужденных, отбывающих наказание в колонии. Деньги предназначались за решение вопроса об их поощрении и сокрытия фактов нарушений режима отбывания наказания.

Сейчас по событиям в ИК-19 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников с умышленным причинением смерти человеку) и части 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершённая группой лиц по предварительному сговору.

ФСИН не комментирует ситуацию в колонии, сообщается лишь, что идет освобождение заложников. Около объекта находятся силы спецназа. СМИ сообщили, что захватившие заложников требуют два миллиона долларов и вертолет.