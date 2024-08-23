Генпрокурор: Пули рикошетили от членов царской семьи из-за зашитых в одежду драгоценностей

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о том, что представителей царской семьи во время расстрела не сразу удалось убить. Это произошло из-за того, что в одежду членов семьи Николая II были зашиты драгоценности, из-за чего пули отскакивали.

Краснов поделился рассказом про это в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву. Генпрокурор привел слова участников расстрела, согласно которым, они очень удивились тому, что во время убийства царская семья погибла не сразу. Это произошло из-за того, что в предметах их одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали, пишет РИА Новости.

Император отрекся от престола 2 марта 1917 г. После этого несколько месяцев теперь уже экс-главы государства и его семья находились в Александровском дворце Царского села (ныне – Пушкин). Потом, в августе, их отправили в Тобольск. Весной 1918 г. семья переправлена в Екатеринбург, где расстреляна в ночь на 17 июля 1918 г. Позже похоронены в Петропавловской крепости, в соборе, где расположена фамильная усыпальница Романовых.

В 2000 г. их причислили к лику святых. На месте расстрела построен Храм-на-Крови, в нижнем храме которого особо выделено место, где располагалась расстрельная комната. 16 июля 2003 г. верхний храм освящен в честь Всех святых, в земле Российской просиявших. Каждый год в годовщину гибели семьи отрекшегося императора в Екатеринбурге проходит масштабный крестный ход.