Shot: Захватчики выдали начальника волгоградской колонии

Захват заложников в колонии № 19 в Волгоградской области произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Об этом сообщили РИА Новости во ФСИН.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация работы колонии), сообщил Следственный комитет.

В колонию выехала группа центрального аппарата ФСИН для проверки.

SHOT сообщает, что захватчики выдали начальника ИК-19 Андрея Девятова, он госпитализирован. По предварительным данным, в заложниках находится его заместитель. Телеграм-канал также пишет, что террористы требуют посадки вертолета прямо на территорию колонии, на борту должны быть два миллиона долларов.

Точных данных о количестве заложников, а также о пострадавших и убитых, пока нет. ФСИН сообщила лишь, что "в исправительной колонии №19 в Суровикино в Волгоградской области проводятся мероприятия по освобождению заложников". Никаких подробностей не приводится.