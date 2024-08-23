Путин наградил трех профессоров из Екатеринбурга

Владимир Путин подписал указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации". Среди награжденных президентом оказались сразу трое уральских профессоров.

Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, орден и почетные звания получили представители УрГЭУ и УрФУ.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден профессор кафедры Уральского государственного экономического университета Валерий Дубровский. А почетного звания "Заслуженный работник высшей школы РФ" удостоились сразу два профессора кафедры Уральского федерального университета – Сергей Кокин и Анатолий Меренков.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге откроют памятник бывшему советнику Путина, уральскому юристу Вениамину Яковлеву. Монумент разместят возле Уральского государственного юридического университета имени Яковлева.