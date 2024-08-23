Водитель, чудом не сбивший пермяков на лестнице, был пьян

55-летний водитель, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, который вылетел на проезжую часть и перевернулся на пешеходной лестнице, был пьян. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Сообщается также, что мужчина не имел при себе необходимых документов.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы. Проверка по факту ДТП продолжается.

Правоохранители опубликовали видео момента ДТП. На кадрах машина чудом не зацепила людей, которые шли по лестнице.