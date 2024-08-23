Заключенные захватили в заложники начальника ИК-19 в Волгоградской области

Заключенные исправительной колонии №19 в Волгоградской области захватили сотрудников ФСИН. Предположительно, бунтовщики могут быть приверженцами радикальных исламистских течений - то есть, речь идет о "тюремных джамаатах".

Сообщается о, по меньшей мере, одном погибшем в ходе захвата заложников, Baza пишет, что погибли три человека. Также два человека смогли сбежать от захватчиков, среди них один сотрудник ИК и один заключенный, их госпитализировали с резанными и проникающими ранами.

Shot сообщает, что минимум четыре сотрудника серьезно ранены, а в заложниках находятся начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов и его заместитель.

ФСИН сообщила лишь, что "в исправительной колонии №19 в Суровикино в Волгоградской области проводятся мероприятия по освобождению заложников". Никаких подробностей не сообщается.

Напомним, что похожий захват заложников произошел 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Тогда из камеры №96 сбежали семь арестантов, в течение нескольких часов они удерживали в заложниках двух сотрудников учреждения. Трое из заключенных в конце прошлого года были осуждены на длительные сроки за подготовку взрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесии. Свой бунт они снимали на телефоны и вели прямую трансляцию через телеграм-каналы. Преступники требовали предоставить им автомобиль и выпустить из СИЗО. После переговоров с террористами, спецназ вошел на территорию тюрьмы. ФСИН сообщила о том, что заложники освобождены и не пострадали, нападавшие были ликвидированы.