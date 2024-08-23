На Пхукете во время схода оползня погибли двое россиян

В районе популярного пляжа Ката на юго-западе острова Пхукет в Таиланде в результате схода оползня погибли восемь человек, в том числе двое граждан России, сообщают тайские СМИ. Также среди погибших тайцы и граждане Мьянмы. Продолжаются поиски пропавших без вести. Всего в результате стихийного бедствия, вызванного сильным ливнем, пострадало 250 домохозяйств.

По данным синоптиков, в ночь на 23 августа в районе выпало более 200 мм осадков. Это привело к оползню, сошедшему около пяти утра, когда люди спали. На место ЧП приехало руководство Таиланда, ведутся поисковые и аварийные работы.