Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области

Президент РФ Владимир Путин принял решение по ответу на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Искренне вам говорю, что президент принял решение", - сказал он.

"Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", - цитирует ТАСС дипломата.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область. 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что "продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено силами подразделений группировки войск "Север" и ПС ФСБ".

12 августа власти в РФ официально признали, что глубина проникновения ВСУ составила 12 км, ширина 40 км. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, под контролем противника находятся 28 населенных пунктов и "в оккупации" оказались 2 тыс. человек, "о судьбе которых мы ничего не знаем".

12 августа президент России на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что "с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить". Глава государства сообщил, что будет дана оценка событий, происходящих в Курской и Белгородской областях. "Противник получит достойный ответ", - резюмировал Путин.