23 Августа 2024
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Несколько участников погрома в аэропорту Махачкалы осуждены на 6-9 лет

В Армавире (Краснодарский край) вынесены первые уголовные приговоры по делу об октябрьском погроме в международном аэропорту Махачкалы.

Напомним, 29 октября 2023 года толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей.

Большая часть задержанных обошлась административными наказаниями – штрафами и арестами.

Пять человек — Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Салик Рамазанов и Рабадан Раджабов — признаны виновными участии в массовых беспорядках. Первые четыре фигуранта осуждены на сроки от 6 лет четырех месяцев до 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Раджабова признали виновным еще и в применении насилия в отношении представителя власти, поэтому он получил 9 лет колонии, передает РБК.

Теги: погром в аэропорту махачкалы, приговор, суд


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