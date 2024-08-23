Нефтепроводчики провели плановое пожарно-тактическое учение на ЛПДС "Демьянское" совместно с МЧС России

"Транснефть – Сибирь" провело плановое пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Демьянское" Тобольского управления магистральных нефтепроводов совместно с местным пожарно-спасательным гарнизоном Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, цель учений – проверка готовности личного состава пожарно-спасательного гарнизона и персонала производственного объекта к ведению действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС.

По замыслу учения в результате попадания молнии в резервуар для нефти объемом 20 тыс. куб. м произошел условный взрыв паровоздушной среды внутри емкости с последующим "воспламенением" нефти. Возникла угроза распространения "огня" на соседние емкости, установка пожаротушения резервуара вышла из строя.

Дежурный оператор сообщил о нештатной ситуации в пожарную охрану, оповестил руководство объекта. На место условного пожара в расчётное время прибыли дежурный караул 156-й пожарной части, а также добровольная пожарная дружина объекта, организован оперативный штаб.

Участники тренировочных учений провели боевое развертывание от пожарной техники и выполнили подачу огнетушащих веществ. Всего было задействовано более 40 человек, пожарная, а также вспомогательная техника федеральной противопожарной службы и производственного объекта.

Условный пожар был оперативно ликвидирован. Комиссия, в состав которой вошли представители Тобольского УМН и Главного управления МЧС России по Тюменской области, отметила слаженность действий участников пожарно-тактического учения.