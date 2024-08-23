Суд взыскал коммунальные долги с певца Сергея Жукова и футболиста Георгия Джикии

В Москве суды взыскали долги по коммуналке со звездных собственников жилья. В Таганском районе мировой судья вынес два судебных приказа о взыскании задолженности по оплате услуг ЖКХ с певца, продюсера и актера Сергея Жукова. Сумма задолженности, накопленная артистом, не сообщается.

А в Покровском-Стрешнево мировой судья вынес также два судебных приказа в отношении бывшего капитана московского "Спартака" Георгия Джикии. Сумма его задолженности по коммуналке также не сообщается.