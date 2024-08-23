Состояние дома, пострадавшего от взрыва газа в Кизеле, оценит экспертиза

Администрация Кизела приступила к подбору квартир в качестве временного жилья для пострадавших при взрыве газа в доме по ул. Ленина, 34. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Здание будет обследовано на возможность дальнейшего проживания в нем людей. По итогам будет принято решение о предоставлении постоянного жилья вместо утраченного или о восстановлении дома. Также губернатор поручил заместителю председателя правительства Александру Борисову вместе с краевым Минтруда отработать вопрос оказания материальной помощи пострадавшим.

Чрезвычайные службы и местные власти продолжают оперативную работу. Практически завершены разборы поврежденной части дома. Для жителей дома организованы пункты временного размещения и горячее питание, часть людей разместилась у родственников.

В администрации города Кизела идет прием жителей, где глава города и местные службы информируют об оказании помощи и решают возникающие вопросы.

Предварительно, взрыв газа случился в 29-й квартире дома по ул. Ленина, 34, когда 61-летний хозяин и его племянник меняли газовую плиту. Якобы взрыв произошел из-за того, что племянник решил закурить. Одного мужчину спасли из-под обломков спасатели. Он был госпитализирован. Второй мужчина очнулся сам и ушел с места происшествия. Некоторое время велись его поиски, поскольку подозревали, что он может находиться под завалами. Позже его нашли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Доклад о ходе расследования будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.